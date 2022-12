Bellaggio, az olasz ékszerdoboz

2022.12.13. Rézműves Tamás

National Geographic Magyarország

A Comói-tó mellett számtalan hangulatos kisváros található, de Bellaggió kiemelkedik ezek közül is. Számtalan látnivalóval büszkélkedik, ahol ilyen csodálatos parton sétálhatunk. Igazi ékszerdoboz a tó partján és ezt a kis települést vétek lenne kihagyni. Hajóval is több irányból megközelíthető és már az út is számtalan kincset tartogat, hogy aztán ide érkezve az ember végül teljesen elcsodálkozzon a Comói-tó méltán híres szépségén.