Kozmáry-kilátó

Éjjeli tükörkép

Közel 2 hónapnyi felhős idő után Hétfő este végre derült lett. Kezdetben mikor megérkeztem még hó is esett szóval sok esélyt nem adtam neki. Végül azért csak megvártam a sötétet és addigra a hózápor is levonult. Pakolom ki a felszerelést és nézem, hogy a csillagkövető mechanikám egyik alkatrészét otthon hagytam. 😃 Maradt a hagyományos módszer. A tó Pölöskén nagyon nyugodt volt szinte állt a víz. Tökéletes körülmények voltak, hogy tükröződjenek a csillagok. A képen a galaxisunk leghalványabb régióját láthatjuk illetve a Bika és Szekeres csillagképeket. A fotó tetején még a fiastyúkot is láthatjuk. További képeimet megtalálod a fotós oldalamon: facebook.com/makardavid8 Adatok: Canon 6D & Samyang 20mm F/1.8 Ég: 2 elemes panoráma 2x5x20 másodperc ISO 3200 F/2.8 Táj: 2x25 másodperc ISO 3200 F/2 2022 12 12 Pölöske