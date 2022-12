Az X szárnyú

2022.12.19. FEKETE CSABA

National Geographic Magyarország

Nyárutó. Amikor a nappalok rövidülnek, az éjszakák hosszabbodnak. Ez az időszak majdnem olyan mint a tavaszi forduló idelyén. Az állatok, de főként a madarak viselkedése hasonló a tavasszal látottkhoz. No énekelni nem fognak ugyan, de láttam már fészek anyagot hordó nádiverebet októberben, és párjukkal kergetőző fakopáncsokat szintén ebben az időszakban. Ezek a szürkegémek is egymást kergetik. Itt inkább területi vita lehet szóban. A pillanat viszont elkapta a fantáziámat amint tökéletes szinkronban suhantak a víz felett. A nagy klasszikus Scifi, s abból is a felkelők X szárnyú vadászgépe jutott eszembe erről a fotóról.