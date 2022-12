A ködös erdő.

2022.12.21. FEKETE CSABA

National Geographic Magyarország

Csendesen haladok a párától nehéz téli erdőben. A sürű köd szinte egybeolvad a hótakaró fehérségével. Valami mozdul a távolban, és a zaj egyre közeledik. Hallani az agancsok csattanását a növendék fákon amint a szarvas rudli felém menekül. A tél alatt a bikák kis csapatokban keresik az élelmet, tezszik ezt talán a több szem, többet lát elv miatt is. Erősen figyelek, és egy fa takarásába húzódom, de úgy hogy azért lássak valamit. Kisvártatva a ködből kirajzolódik az ismerős forma, és megjelenik az első állat, majd szépen libasorba követik a többiek. Már nem rohannak. Lassas, megfontoltan és csendesen haladnak. Csatkosak, szájuk nyitva- látszik, hogy valahol a messzeségben valahol ember szagot érezhettek...más miatt ennyire nem menekül a vad. Nagy szerencsémre ha ez az állat észre is vett, nem hitt a szemének. Így nyugodtan fotózhattam. Csodálatos volt az élmény, amit most megosztok mindenkivel. Köszönöm a figyelmet.