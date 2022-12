egeszészölyv

Süni

A keleti sünök téli álmának az ideje akkor jön el, amikor a hőmérséklet nappal és éjszaka is tartósan 15 Celsius fok alá süllyed. Előtte azonban még sok olyan dolguk akad ezeknek az aprócska jószágoknak, amelyekben mi is a segítségükre siethetünk. A téli álom lényegében egy tökélyre fejlesztett túlélési stratégia, melynek segítségével sikeres lehet az áttelelés. A hibernáció állapotában az állatok testhőmérséklete akár 0-5 Celsius fokra is lecsökkenhet, anyagcseréjük és szívverésük is lelassul. Többek között ezzel a technikával biztosítják, hogy az ősszel felhalmozott zsírraktáruk kitartson a következő 5-6 hónap során.