Generációk

2023.01.08. Macsuga Henrietta

National Geographic Magyarország

Első januári kimenetel, szebben nem is indulhatott volna az év. 3 hely, 3 cserkelès, és mindháromnál sikeres képek is készültek. Ők az egyik területen egy kisebb rudliban voltak, a jó szélnek köszönhetően és hogy egy bokor is takart elég közel tudtam osonni hozzájuk. Egy ideig fel sem tűnt nekik, nyugodtan legeltek. Örülök hogy készülhetett egy ilyen kép is amin jól látható a családi össze tartozás is.