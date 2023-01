Nem kívánt lakótárs

2023.01.18. Angyal Péter

National Geographic Magyarország

A fatetűk aktívan keresik a nedves helyeket. Ha sokat találsz belőlük a házban, az páratartalom-problémára utal. Hajlamosak sötét, védett helyeken is összegyűlni, és többnyire éjszaka aktívak. A tetű a penészgombával, a levelekkel és a rothadó fával táplálkozik. A fatetű ugyan kicsi, de kulcsszerepe van a fában és a papírban lévő cellulóz lebontásában. Segítik az állatok ürülékének lebontását és hasznos trágyává alakítását is. Természetes élőhelyük az erdős és cserjes területeken található avar . (A képen nem fatetű (Pscocoptera) van, hanem egy ászkarák (Isopoda)!!! Az állatcsoport angol neve - woodlouse - meglehetősen megtévesztő, ha pusztán ezt tükörfodítjuk magyarra, ezért is kell minden esetben az élőlények rendszertanban használatos nevéből kiindulni, nem a népies elnevezésekből. - a szerk.)