Téli meseország

2023.01.27. Rézműves Tamás

National Geographic Magyarország

Plitvice minden évszakban más arcát mutatja és szerencsére most a téli oldala is látható. Ugyan nem minden része járható a nagy hó miatt, de így is páratlan élmény havas környezetben megcsodálni a tavakat. Sok emberrel nem találkoztunk, így még meghittebb volt ez a varázslatos környezet.