Triangulum galaxis

2023.01.29. Galambos Gábor

National Geographic Magyarország

A Triangulum galaxis az Androméda galaxishoz és a Tejútrendszerhez hasonlóan a Lokális csoport tagja. A Triangulum csillagképben helyezkedik el, innen kapta nevét is. Távolsága a Földtől 2,7 millió fényév, átmérője mintegy 61 fényév. Mérete alapján az előbb említett társai mögött az M 33 a harmadik helyen áll a Lokális csoportban. Van ebben az objektumban valami megragadó. Hatalmas és közeli, távcsővel szemlélve sejtelmes ködfolt, melyet a fényszennyezés könnyen elrejt. Az egyébként szabad szemmel halványan, részletek nélkül észlelhető, vagy megfelelő körülmények mellett kevés részletet mutató Triangulum galaxis számos objektuma meglepően jól kivehető módon bújik elő a fényképen. Nagyon megörültem az előttem feltáruló galaxis képének, amikor az f/4 fényerejű rendszeremmel készített első 3 perces exponálást követően ellenőriztem a felvételt. Már egyetlen nyers képen is jól azonosíthatóak a fényes központi régión túlmenően a galaxis spirálkarjai, sőt a bennük elhelyezkedő csillagcsoportulások és nagyobb kiterjedésű emissziós ködök is. Az M 33 mérete és közelsége lehetővé teszi, hogy annak részleteit jobban szemügyre vehessük az összegzett képen (több mint 13 óra expozíciós idő). Ezúttal egy szűkebb kivágást alkalmaztam, hogy a galaxis kitölthesse a teljes látómezőt és jól megmutathassa spirális szerkezetét, központi régióját, hömpölygő porsávjait, csillagképzési régióit és csillaghalmazait. A galaxis különféle objektumai a központi régió környezetében sűrűbben, onnan kifelé haladva pedig egyre ritkásabban fellelhetőek.