Különleges tollazatú széncinege a Miskolci Egyetem parkjában

2023.02.11. Dr. Varga Attila Károly

National Geographic Magyarország

A képfeldolgozás című kurzusom gyakorlati óráihoz évek óta készítek fotókat a Miskolci Egyetem parkjában, télen leginkább az Egyetemváros számos pontján elhelyezett madáretetők környékén. A madarak fotózása közben tűnt fel egy olyan széncinege, mely tollazatának számos része festékhiányos, világosabb a megszokottnál. A fekete például teljes mértékben hiányzik, helyette barna szín figyelhető meg, a kismadár tollazatában ez a legsötétebb szín. A ritkaságszámba menő – feltételezésem szerint leucisztikus – széncinegéről videófelvételt is sikerült készíteni, amelyet Youtube-on elérhetővé kívánok tenni, hogy bárki megtekinthesse az ország legszebb campusán lencsevégre kapott egyedi színezetű énekesmadarat (olyan fotót is sikerült készítenem, amelyen más cinegékkel együtt sikerült megörökíteni, természetesen ezeket is az Önök rendelkezésre tudom bocsátani).