Találkozás a vörös bolygóval

2023.02.11. Balázs Gábor

National Geographic Magyarország

Február 10-én este ismét a ZTF üstökös volt a fő célpont. A fotózás elején volt pár átvonuló fátyolfelhőzet, ezért pár képet ki kellett hagynom a feldolgozás során, de a háttérben található halványabb mélyég objektumok így is szépen előjöttek. A Hold ekkor még a horizont alatt volt, így kellően sötét volt az ég ahhoz, hogy az üstökös ioncsóvája is előjöjjön a felvételeken. A fotón az üstökös és a Mars mellett felfedezhető az igen halvány kis láng-köd is.