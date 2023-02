A harkály és a dió III.

2023.02.23. Fodor József

National Geographic Magyarország

A hím nagy fakopáncs az imént a dió két fele csatlakozásának kitüremkedett szélét csippentette össze, ám ahogy ez látszik is, elpottyantotta. Pech. Viszont több sikeres akciót is megfigyelhettem, aminek a folytatása úgy alakult, hogy egy közeli fára szállt le - klasszikus faroktollra támaszkodós-kapaszkodós módszerrel. Na most mi lesz? - kérdezhettem volna tőle. Kiforrott módszere volt a folytatáshoz. A fatörzs és a mellkasa közé pottyantotta a zsákmányát, aztán ezzel a viszonylag biztos megtartási módszerrel egy olyan pontra araszolt el, ahol két ág x-alakban keresztezte egymást... Eddig tart a történet. Az ágak a fa túloldalán alkottak x-et. A többi a harkály titka maradt.