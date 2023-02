Hóvirág az aranyórában

2023.02.27. Szalai Nikolett

National Geographic Magyarország

A hóvirág az év (egyik) első virága, és a virágszimbolikában ő jelképezheti a reményt, a tisztaságot és az elégtételt is. A remény jelképeként szorosan kapcsolódik a keresztény kultúrkörhöz is, hiszen a Paradicsomból kiűzetett első emberpár a vigasztaló hóvirágot látta meg elsőként. Ezenkívül a hóvirág Szűz Mária tisztaságát is jelképezi.