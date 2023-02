Kálcium-oxalát kristályok

2023.02.27. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Megérkezett a fotós 37mm-es CPL szűrő, amit már a fejbe is be tudok szerelni. Miután nagy nehezen szétszedtem a szűrőt, hogy maga a menet ne legyen rajta, jól el is fér a fejben, ami így jobb képminőséget ígér, mint a mozis szemüveg. Tesztként a már kiszáradt kivi mintát választottam, amiben ezúttal ismét a kálcium-oxalát kristályokat vizsgáltam. A fotó 40x objektívvel készült polarizált fényben.