Bókoló kakasmandikó

Az M42 (Orion-köd) és a Lófej köd Az Orion csillagkép ékessége, az Orion-köd legfényesebb részét akár szabad szemmel is megfigyelhetjük. Az Orion öve alatt halvány nagyobb csillagként látszik, emiatt a környező csillagokkal együtt Orion kardjának is nevezik.. Távolsága mintegy 1600 fényév. Az egyik leglátványosabb sötét felhő az Orion csillagképbeli Lófej-köd. A valóban lófejre hasonlító köd az IC 434 világító köd előtt, az Orion öve legdélibb csillaga, a Alnitak közelében helyezkedik el. A képen a bal alsó sarokban még az M78 reflexiós ködöt és a Barnard ív egy nagyon apró részletét is látni lehet ami halvány vöröses lilásan ragyog. Adatok: Canon 6D & Jupiter 21m 200mm f/4 Skywatcher Star Adventurer 2i 81x59s F/6.3 ISO-3200 15 dark, darkflat, flat 2023 03 15 Kávás