Virágzik a Mandulafa (Gellért – hegy)

2023.03.21. Kertész Krisztina

National Geographic Magyarország

A mandula őshazája Nyugat-, Közép- és Kelet-Ázsia, de hozzánk olasz közvetítéssel került, amire a bizonyíték, hogy a mandula szó is olasz eredetű, és ugye az olaszok is oda vannak a mandulás finomságokért. A mandula azokon a helyeken nő szívesen, ahol a szőlő is. És ugye a Gellért-hegyen annak idején volt szőlő is. A Gellért-hegy mandulafáit az 1880-as években Kerkápoly Károly telepítette, tehát neki köszönhetjük ezt a csodás élményt, amit ad minden márciusban. De vannak olyanok is, akik úgy tartják, hogy még a török időkből maradtak ránk a mandulafák, de az is lehet, hogy csak XX. század eleji parkosítás során kerültek mai helyükre.