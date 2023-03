Az éjszakai égbolt

2023.03.22. Csatai Flórián

National Geographic Magyarország

2023. március 17-én készítettem a képet, ami igazából egy éjszakai timelapse része, és lefedi a látható égbolt több, mint kétharmadát, úgynevezett "All Sky" fotó. A nagy látószög a bolygó és hold kamera (Zwo ASI 178MC) halszem optikájának köszönhető. Az elkerülhetetlen (és zavaró) repülőgépek mellett egy meteoritot is sikerült itt elkapni. Balra a Göncöl-szekér, jobbra az Orion, feljebb a Fiastyúk is látható a képen, illetve halványan kirajzolódik a "téli Tejút".