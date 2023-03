NAPLEMENTE

2023.03.26. BALOGH FERENC

National Geographic Magyarország

Még naplemente előtt kimentem felmérni a terepet. Már korábban is jártam arra és több alkalommal is láttam rókát. Most is így történt, naplemente előtt ki is jött. Először kiment a nyílt terepre ahol próbáltam hívni de nem sikerült és vissza ment az erdős részre. Figyeltem hogy pontosan hová ment és egy pár méterre el is rejtőztem, bízva benne hogy újra kijön. Így is lett. Épp ment le a nap, a fények és a háttér is adott volt. Nagyon örültem neki.