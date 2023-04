Csiperke micélium

2023.04.05. Palyov Norbert

National Geographic Magyarország

Ezúttal egy csiperke gomba micéliumával átszőtt szalmaszál került. A micélium az maga a gomba. Ahogy látható is fehér, és pókháló szerűen elágazó sejtszálacskák. Ezek a szálacskák a talajt, és a bomlásnak indult szerves anyagokat is teljesen átszövik. Az átszőtt szerves anyagba különböző lebontást segítő enzimeket, és kémiai anyagokat bocsát. Az így felszabadult bomlástermékeket már fel tudják szívni, és hasznosítani. Valamint az utóbbi évek kutatásai kiderítették, hogy a micéliummal a gombák az élő fákat is átszövik, és anyagcserét tudnak így lefojtatni a fával. A gombatelep a micéliumon keresztül a tápanyagban gazdagabb területeiről a telep szegényesebb területeire tud tápanyagot juttatni.