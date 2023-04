A magyar madárpók

2023.04.09. Babos Rita

National Geographic Magyarország

Szongáriai cselőpók. Hazánk legnagyobb pókfaja, testmérete eléri a 4 cm-t, de ha kinyújtott lábait is hozzászámoljuk, akkor átmérője akár 10 cm is lehet, ráadásul ugyanolyan szőrös, mint a madárpók. Nem meglepő, hogy magyar madárpókként is szokták emlegetni.