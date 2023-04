Ibolya közelről

2023.04.12. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Az udvaron virágzik az ibolya is, ami kifejezetten látványos szirmaival mikroszkóp alatt is lenyűgöző. Szerintem Viola sororia egyébként. A mintázata közelről is igen érdekes az elkülönülő sejtekből. 20x objektíves fotó.