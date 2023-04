Múlt nyomai

Derültet ígértek, de fátyolfelhős lett. A puszta múlt emlékeinek maradványaként, most egy egykor permetkeverő torony és az Orino konstelláció volt a téma középpontjában, ami a köncsögpusztai lovastanya és melegedő közelében található meg. Sajnos most se adatot meg a tiszta ég, így a fátyolfelhők adta hangulattal lett a kép elkészítve. A kép készítése során különös figyelmet fordítottam arra, hogy az előtér és a csillagos és aránya jól visszaadja egy adott pillanat látványát ezért több "pillanat kép" is készült, ami segítette később az előtér és ég egymáshoz képesti helyzetének beállítását. Végezetül egy élmény, ami a képen nem látszik még is nekem kapcsolódik a képhez az a puszta csendjét megtörő aranyasakálok (népies neve: toportyán, nádi farkas vagy csikasz) üvöltése.