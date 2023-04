Vetkőzés

2023.04.24. Ágoston Éva

National Geographic Magyarország

A sebes acsák legkockázatosabb cselekedete a felnőtté válás, azaz az átváltozás. Ehhez megfelelően védett hely és idő kell. Általában az éjszakát vagy kora hajnalt választják, amikor felnőttkori fő ellenségeik a nádi énekesmadarak alszanak. A legjobb egy szélcsendes, enyhe hajnal, amit meleg nap követ. Ha eljött az idő, a lárva kimászik a vízből és keres egy vedlésre alkalmas helyet, például egy növényt, amibe jól meg tud kapaszkodni. Ekkor bőre alatt már látszik az imágó kültakarója és szemei. Amikor megtalálta a megfelelő helyszínt a 'rituáléhoz', pumpáló mozgással megnöveli saját térfogatát, amitől lárvabőre a hátoldalán Y alakban fölhasad. Egy kecses hátrahajló mozdulattal kiszabadítja lábait, szárnyait és torát, amivel légcsőnyílásai is szabaddá válnak, majd potrohát is kihúzza a szűk bőrből. Szárnyai ekkor még kis csökevények. Potrohának pumpáló mozdulataival feltölti a az üreges ereket, aminek következtében lassan kifeszülnek áttetsző röpítő-készülékei, és már használhatók is!