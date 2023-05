Postapalota, Mosonmagyaróvár

A mosonmagyaróvári régi posta a város egyik jellegzetes épülete. Hönel Béla (1863-1937) tervei alapján épült romantikus építészeti stílusban. Az 1909-es Postapalota, amely egyébként a saját tulajdonú lakóháza volt és ő adta bérletbe a postának. 1909-ben Hőnel pompás épülete, amely részletei finomsága, szép arányai miatt akár az építész főművének is tekinthető. Tulajdonképpen egy historizáló, javarészt neoreneszánsz palota, vagy villa, amely a kvalitásai alapján akár Észak-Itáliában, a Garda-tó partján is állhatna. A vízhez egyébként is köze van: azt, hogy az alapozás előtt először be kellett boltozni a Lajta itt folyó ágát, a helybéliek többsége sem tudja már. A határfolyó ezen szakasza ugyanis észrevétlen a tér kialakítása óta. Sajnálatos , hogy az idei évben itt bezárt a posta.