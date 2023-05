Búbos vöcsök és fiókája

Szigetköz hullámtéri elárasztáskor, Cikolasziget

Megkezdődött a szigetközi hullámtéri elárasztás. Az elárasztás április 01. és május 31. közötti időszakban szükséges évente egy alkalommal, amennyiben a Duna rajkai szelvényében a vízhőmérséklet eléri a +10 C fokot, és a Duna vízhozama a Pozsony-Dévényi szelvényben az előre jelezhető időszakban meghaladja a 2500 m3/s-ot. Az elárasztáshoz a szlovák fél a Öreg-Dunába 800 m3/s vízhozamot biztosít 14 napon keresztül. Amennyiben az Öreg-Duna átöblítésének és a szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer elárasztásának feltételei is kialakulnak, úgy az átöblítés a szigetközi mellékágrendszer egyidejű elárasztásával történhet. Az Öreg-Dunába átadott vízhozam az átöblítéssel egyidejűleg történő elárasztás esetén is 14 napig legalább 800 m3/s.