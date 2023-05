Közösségi boglyakemencék, Kisbodak

2023.05.07. Kertész József

National Geographic Magyarország

Szép hagyományőrzést mutatnak a közösségi boglyakemencék a szigetközi Kisbodakon. 2015. augusztus 01.-én avatták fel ezeket a közösségi boglyakemencéket. Nagyszerűen sikerült a hagyományőrzésnek is megfelelő kemencék építése. Természetesen ezek a kemencék folyamatos karbantartást és gondoskodást is igényelnek. Szerencsére a mai napig látható, ez a néprajzi szempontból is fontos kemence-együttes! Az 1900-as évek elején is ilyen kemencék voltak a falu szélén. Az eredeti helyüket a falu területén belül a Kemencék dűlőnév még őrzi.