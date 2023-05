Pasterze gleccser

2023.05.07. Riez Andrea

National Geographic Magyarország

Ausztria egyik kiemelkedő szépségű helye a Pasterze gleccser és az odavezető Hochalpenstrasse. A gleccsert volt szerencsém többször is meglátogatni, elöször még a 80-as években, majd az elmúlt években néhányszor. A globális felmelegedés egyik szomorú és látványos példája a Pasterze gleccser visszahúzódása. Első látogatásomkor még előttünk is széles volt a jégfolyam, most már több mint egy óra gyaloglás után sem értünk el a gleccserig. Unokáink sem fogják látni sajnos.