Hold felkelte

2023.05.08. Kecskés Bertalan

National Geographic Magyarország

Szeretem azokat a pillanatokat, amikor is a Naplemente és a teli Hold felkelte egy időpontba esik. Most se volt máshogy iránya az előre megtervezett helyszín, ahol is a terv az volt, hogy 3 különböző látószöggel is megörökítem a pillanatot. Ennek a sorozatnak az egyik verziója ez lett, amikor is a 50mm-es objektívemet használtam.