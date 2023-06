Széncinege

Szeder lesz belőle

Évtizedekkel ezelőtt egyszer csak kinőtt a kertben ez a szeder, amit azelőtt csak a Balaton északi partjánál láttam. Igen vastag szárú, nagyon-nagyon tüskés, még a levelek fonákja is, de a gyümölcse hatalmas, rendkívül ízletes, és nincs olyan hamvas, mint "közönséges" társa. Rendszeresen gondozom, így még most is hozza bőséges termését.