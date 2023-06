Nap-Állomás

2023.06.20. Schmall Rafael

National Geographic Magyarország

A Nemzetközi Űrállomás elhaladása a Nap előtt. 2023.06.20-án déltájra egy nagy, 60szögmásodperces méretű ISS tranzit lett előrejelezve. Az állomás 0,56 másodperc alatt suhant át a napkorong előtt. Az ilyen nagyméretű tranzitok igen látványosak, hisz teljesen látszódik az ISS sziluettje minden érdekességgel ( akár az űrsétát tévő emberekkel ) együtt. A felvételen a napfoltok között hasító ISS-nél látszódnak a modulok, a teherűrhajók, valamint az iROSA új napelemek is, ahol ki vannak feszítve. A felvétel egy 12 centis lencsés távcsővel készült, melyen a napszűrést egy Herschel prizma biztosította plusz két szűrővel. A szenzorra eső fény tulajdonképpen a leggyorsabb exponálást tette lehetővé, így 0,06ms záridővel szinte mozdulatlannak tűnik a száguldó űrállomás. Annyira mozdulatlan, hogy tulajdonképpen a légköri turbulenciák is látszódnak rajta, illetve a napnak a korongján is.