Gyömbér metszet

2023.07.03. Pintér Máté

National Geographic Magyarország

Első valódi epifluoreszcens fotóim. Hála egy kedves barátomnak, aki kinyomtatta a szükséges tubust, és némi nyekenyókázás egy köztes lencsével, és kész is végre. Ez annyival tud többet, mint az eddig fluoreszcens megvilágításaim, hogy a fény gyakorlatilag az objektíven keresztül, felülről világítja meg a mintát, így nagyobb nagyításokat is lehet használni, hiszen nem oldalról kell odaügyeskedni a lámpát, valamint egyenletesebb és jobban fókuszált a fény, hiszen maga az objektív vetíti a tárgyra. A mikroszkópban van egy szűrőkocka, amiben egy ferde tükör vetíti le a fényt az objektívbe, majd a mintáról visszapattanva a szűrő tetején egy UV-szűrő vágja le a szemre káros UV-fényt. Most épp csak ez a gyömbér volt itthon, amin gyorsan kipróbáltam. A fotó a 10x objektívvel készült.