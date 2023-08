Anya,mi finomat hoztál nekem?!

2023.07.31. Macsuga Henrietta

National Geographic Magyarország

Elég nehéz volt csendesen járni a fű alatt csörgő zörgő faleveleken.de a takaràsnak hála sikerült elég közel kerülni a kis ugri bugri gidához.Azt hihette az anyja jött vissza úgy elkezdett szaladni felém. Pár szippantás a levegőben ekkor már gyanút foghatott.Sajnos egyre hangosabb beszédre lettem figyelmes én is és ő is.Egy csapat valahogy ide keveredett az útra mellettünk és a kis husi be is szaladt a sűrűbe.