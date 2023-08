Foglalj helyet

Csonka hídmaradvány – Ipoly – Hugyag

Csonka hídmaradvány - Ipoly - Hugyag Közlekedési műemléknek számít a csonka hídmaradvány (Damaged old board bridge). Az Ipoly hidak ezer évig összekötötték a folyó két partján létesült településeket. Sok más településsel egyetemben Hugyag is érintett volt e történelmi eseményben. A legfontosabbnak tartott átkelőhelyeken találhatunk hidat, másutt csak a meredező pillérek, csonkok, indákkal benőtt cölöpök jelzik, hogy itt valamikor élet is volt.