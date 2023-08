Tisza tavi Tejút

2023.08.01. Terebesi Dénes

National Geographic Magyarország

Nyár elején volt egy ideális hét, amikor az időjárás is kedvezett és a Hold sem volt zavaró. Nekiindultam az országnak és szinte minden este fotóztam. Így volt ez Sarudon is, ahol sikerült egy érdekes előteret választni a Tejútfotómhoz. Az előtérbe belekomponáltam magamat is egy lámpással.