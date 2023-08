Pihenés a bőrön

2023.08.02. Gyenis Bence

National Geographic Magyarország

A szitakötők, hasonlóan a lepkékhez szeretnek akár több percig tartózkodni az emberi bőr felszínén. Több okból szállhatnak rá ezek az apró élőlények az emberre. Az egyik leggyakoribb ok a territoriális viselkedésnek tudható be, a másik ok a hámrétegen keresztül kibocsátott izzadságot szívják fel.