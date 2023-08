Erdei szemeslepke (Pararge aegeria)

2023.08.05. Kertész Krisztina

National Geographic Magyarország

Az erdei szemeslepke (Pararge aegeria) a tarkalepkefélék (Nymphalidae) családjába tartozó, nappali életmódú, sötétbarna alapszínű lepkefaj. Európában erdős élőhelyeken, tisztásokon széles körben elterjedt, Magyarországon is előfordul. A hátsó szárnyon a hímeknél 3 vagy 4 szemfolt lehet, a negyedik csak repülés közben látható. Úgy tűnik, hogy a négyfoltos változat gyakrabban választja a nagyobb területen keresgélő párválasztási stratégiát. Ez egybevág a szemfoltok azzal a valószínűsített funkciójával, hogy a ragadozókat (pl. madarak) a szárny szélének megcélzására csábítja (aminek sérülése csak kismértékben érinti a lepkét) a test központi része helyett. Másrészről az élőhely is befolyásolhatja a párkereső stratégiát: a tűlevelű erdőkben gyakoribb az egy helyben őrködés, míg a réteken inkább a nagyobb területre kiterjedő párkeresés a jellemző. A zöld színű hernyó kb. 2,5 cm-es hosszúságig nő meg, különböző fűféléket fogyaszt. A báb zöld vagy sötétbarna. A faj egyedülálló képessége, hogy két elkülönült fejlődési fokozatában (báb és félig kifejlett lárva) egyaránt képes áttelelni. Emiatt az év során többször is kirepülnek imágóik.