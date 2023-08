1%-os Vénusz sarló

2023.08.12. Balázs Gábor

National Geographic Magyarország

Az igen vékony Vénusz sarlót idén is a Svábhegyi Csillagvizsgálóban sikerült megörökítenem. A távcsőbe nézve is impozáns látvány volt a vékony fényív, de a fotózás is egy külön élmény volt.