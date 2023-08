Perseidák éjszakája

2023.08.21. Lengyel Bálint

National Geographic Magyarország

Széles látószög helyett, egy rövid teleobjektívvel is igyekeztem idén elkapni néhány hullócsillagot, és sikerült is néhány szép fényeset megörökíteni. Előtérnek egy közeli dombtetőn álló fát választottam, amire mindig számíthatok, ha valami egyszerű, letisztultabb eredményt szeretnék elérni. (a felvétel több kép kompozitja, amelyben a háttér is feltehetően számos kép összegzéséből született - a szerk.)