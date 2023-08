Augusztus végi napkelte

Naprendszer tabló a Svábhegyi Csillagvizsgálóból

Majdnem 3 év alatt sikerült elkészítenem a saját Naprendszer tablómat is, ráadásul Magyarország legnagyobb lencsés távcsövével, a Svábhegyi Csillagvizsgáló 30 centiméteres Heyde-Zeiss távcsövével. A tabló első fotója a Jupiter, amelyet 2020 augusztus 25-én éjjel készítettem a legutolsó képként pedig a Merkúr készült el 2023 augusztus 10-én. A fotón megtalálható többek között a Naprendszer legnagyobb vulkánja, a marsi Olympus Mons, de a Jupiter Nagy Vörös Foltja is ott kavarog a fotón. A Nap 2023 július 10-én készült fotóján a 3363-as napfolt volt a fő látványosság, de a szélén megjelenő hatalmas protuberancia is magára vonzza a tekinteteket. Ezen objektumok mellett pedig a Jupiter és a Szaturnusz holdjai is feltűnnek a tablón.