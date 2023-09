Délutáni pihenő

Bezenye, az 1637-ben emelt Pestis oszlop

Bezenyei 1637-es emlékoszlop a Pestis elmúlásáért. A XIV. századtól Magyarországon is ciklikusan évtizedenként kitört egy járvány, amelyet a középkori ember isten büntetésének fogott fel. A járványok elmúltával az életben maradtak erejükhöz képest hála emlékművet építenek, hogy hálát adjanak megmenekülésüknek. Így történt Bezenyén is. Az emlékoszlop alapanyaga mészkő, amelynek felső részén két trapéz alakú párkány között egy aediculat láthatunk, amely talán egykor egy kisebb fogadalmi szobornak adott helyet. A fejezet felett obeliszkszerű zárókő található, amelynek tetejére kőkeresztet faragtak Az oszlop elején a felállítató személyét is megőrizte a felirat. Így tudjuk, hogy az oszlopot Pálfy Katalin grófnő Forgách Zsigmond nádor felesége emeltette 1637-ben. A felirat pedig a következő: LIMA DNA COMITISSA CATHERINA PALFI AB ER DODI LIMIO VON DNIC OMITIS SIG ISMUNDI FO RGACHY DECHYMES BELICTA FIE CVRAVIT ANNO 1637