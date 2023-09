Bailly fénye

2023.09.16. Balázs Gábor

National Geographic Magyarország

Szeptember 10-én hajnalban csodálatos derült égbolt és jó nyugodtság volt Magyarország felett. A libráció is ideális volt, így néhány látványosabb krátert céloztam meg, köztük a Bailly krátert is. Különlegessége, hogy a Bailly peremén egy meglehetősen fényes képződmény található, amely megfelelő librációs pozíció mellett úgy veri vissza a Nap fényét, hogy napokig jól látható a kráteren vonuló fényoszlop. Szerencsére ezt is sikerült lefotózni, így ezt a ritkán látható jelenséget a lehető legjobb körülmények között tudtam megörökíteni.