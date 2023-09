Siurana

2023.09.18. Skrabák Dániel

National Geographic Magyarország

A hegymászók mekkájaként is ismert Siurana Spanyolország északkeleti részén, a Prades hegység egyik lejtőjén helyezkedik el. A Barcelonától kb 150km-re délre fekvő falu volt az utolsó muszlim enklávé, amit a kereszténység 1153-ban visszahódított. Ma már autóval könnyen megközelíthető, de 1153-ban szinte bevehetetlennek tűnt, mivel minden irányból mészkősziklák, folyók, víztározók veszik körbe. A fekvésének köszönhetően rengetegen választják túrázni és hegyet mászni, de ezen felül a vízi sportokat kedvelők is előszeretettel látogatják, a nyár folyamán a víztározó számtalan lehetőséget nyújt nekik is. A környéken több szőlőültetvény található, így a falu szűk utcáin sétálva lehetőség nyílik a helyi borok kóstolására is. A falu legjelentősebb épülete a római stílusban, Szent Mária tiszteletére épült templom, de a látogatók nagy része természetesen a kilátás, és a nyugalom miatt látogatja meg a falut.