Reggeli napfürdő

2023.09.23. Kajtár Zsolt

National Geographic Magyarország

A kis kárókatona a legkisebb Európában is előforduló kormoránfaj. A magyarországi populáció védett területeken fészkel,és táplálkozni is főleg itt szokott. Víz alá bukva keresi a 10-15 centiméteres nagyságú halakat, de elfogyasztja a vízi rovarokat és piócákat is. Halastavakban károkat okoz.