Tubusmagtár – Boldogkőváralja

2023.09.24. Ilovszky Árpád

National Geographic Magyarország

Tubusmagtár - Boldogkőváralja Ez, a helyiek által zabtoronynak keresztelt, úgynevezett tubusmagtár. Hasonló működési elvű magtár hazánkban talán mindössze tizenegy található, kizárólag a keleti régióban, ezek az 1830-as években épültek, és valószínűleg ez a Zabtorony is több mint 160 éve épülhetett. A zabtornyoknak négyzetes alapterülete, boltozott manzárd teteje és pici, “lőrésszerű” ablakai vannak. A homlokzatukon található téglalépcső vezet a felső nyíláshoz. A takarmányt a toronyba felülről töltötték be, kötélen, csigával húzták fel a zsákokat ide. A magok az egymást keresztező lamellák között keveredve, szellőzve értek le a garathoz, s onnan a lefejtőzsákhoz. E tubusmagtár kuriózuma, hogy középső osztófalai révén nemcsak egy, hanem négy vertikális térrel rendelkezik, így egyszerre többféle takarmányt, gabonafélét is lehetett benne raktározni. A torony befogadóképessége kb. 500 mázsa volt.