A megtalált éden

2023.09.28. Borkó Péter

National Geographic Magyarország

Sátoraljaújhely centrumától körülbelül 800 méterre található a Zsólyomkai Pincesor, amit 1200-1400 között alakítottak ki és télen is, nyáron is várja a látogatókat. A pincék a Magas-hegyi felvonóhoz és kilátóhoz, illetve a Szár-hegyre vezető út mellett található, a Zsólyomka patak két oldalán. Magyarországon egyedi ritkaságnak számít, hiszen természeti környezete a területet körülvevő erdős friss levegője, a patak csobogása és egyértelműen a minőségi borok kóstolása felejthetetlen élményt nyújtanak mindenki számára. A csaknem 30 pincében a borkészítést családi hagyományok alapján készítik, ezt szüret idején az idelátogatók is megtapasztalhatják és megkóstolhatják a szőlő levét és a mustot is. Minden évben itt rendezik meg Simon, Juda napját megelőző Zsólyomkai Nyitott Pincék rendezvénysorozatot, hagyományos disznóvágással és kulturális programokkal egybevéve.