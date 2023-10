Anyai törődés

2023.10.07. Szücs Mária

National Geographic Magyarország

Pokoli cselőpók.Talajba fúrt, függőleges lyukakban, üregekben él, a többi farkaspókhoz hasonlóan nem sző hálót. Zsákmányát ugrásokkal és lesből támadva ejti el, méretéből adódóan a nagyobb rovarokat is. Éjszaka és nappal is aktív faj. Megfigyelhető a fajnál az ivadékgondozás: utódait az első vedlésükig az utótestén hordozza. Magyarországon védett. Természetvédelmi értéke : 5000 Ft (A képből nem derül ki, hogy melyik nagy termetű farkaspókunk látható, de amennyiben jól látom, itt a térd alsó felszíne világos, a szongáriainak pedig fekete lenne. Ha a kép most, ősszel készült, akkor Hogna radiata lehet, azaz réti farkaspók, az ő kicsinyei kelnek ki ilyenkor. A szongáriai és a pokoli cselőpókok kicsinyei nyár elején kelnek ki. - a szerk.)