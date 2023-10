68424 másodperc egy képben

2023.10.29. Ladányi Zsolt

National Geographic Magyarország

A Cepheus csillagkép rejti az 1300 fényévnyire található Írisz-Ködöt. Gyönyörű színe és alakja miatt méltán viseli az Írisz virág nevét (Nőszirom). A köd kék, és lila színét a környező porfelhőkről visszaverődő (V380 Cep) +7 magnitúdójú csillag fénye okozza. Ez a fiatal csillag vélhetően 5500 éves, és a Napunk tömegének tízszerese. A csillaghalmaz a Collinder 429 nevet viseli, a reflexiós köd az NGC 7023, míg a nyílthalmaz és ködösség együtt a Caldwell 4 jelölést kapta. Az infravörös megfigyelések azt mutatják, hogy ez a köd olyan összetett szénmolekulákat tartalmazhat, amelyek PAH-ként ismertek (policiklusos aromás szénhidrogének). De gyémántpor és más elemek, például a vas és a nikkel is megtalálható a sötét porködben. Szóval hölgyek, akik gyémánt jegygyűrűre vágynak, annak kedvesének érdemes ide ellátogatni. Egy galaxis is látható a képen, a PGC2817439, de megtalálni nem könnyű. Segítek. Egy patkó csillag alakzat végénél lehet meglelni. Földtörténeti szempontból: Amikor a V380 Cep csillag lángra lobbant, és a nemes tüzével ilyen fantasztikus látványt varázsolt nekünk, akkor itt a Földön a Szahara elindult a sivataggá válás útján, mert a Yoa-tó édesvízi utánpótlása megszűnt. Az addigi dús növényzet elpusztult. Magyarország területén az éghajlat újra hűvösebbé vált. Ez a bükk terjedésének kedvezett annyira, hogy ez a hegyvidéki fa akkor az Alföldre is lehúzódott. Bükk-kornak is nevezik. A Skótok pedig ez időtájt ismerték fel, hogy a gabonapehely milyen jó tejjel. Valamint az írás legkorábbi formája ekkor alakult ki Mezopotámiaban. Köszönöm a figyelmet! Távcső: Newton 200/1000, velúrozott tubusbelső, HEQ5 Pro bordás szíjas Vezetés: MOM 80/500 távcső, ASI 120 MM kamera, PHD 2. F.gép: Canon EOS 750 D, ISO 800, 244X300s light, 30×300s Dark, 20×1-4000s iso 100 Flat.(Flatbox-AV menü) Bias, APT vezérlő. Feldolgozás: Siril, PhotoShop 2018 cc. Szűrő: IDAS LPS D3 Kómakorrektor: Sky Watcher f/5 Készült: Taurus Csillagvizsgáló Gyöngyös, 2023.10.06-10.13 között