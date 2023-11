20231028 – Részleges holdfogyatkozás

„Sem magasság, sem mélység nem rettent”

A képen a "Hirös város" Kecskemét város főterén található Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett Városháza látható. A kép a Kecskeméti Fotókör egyik közöségi alkalmával készült, amikor is a városban működő fotózás iránt elkötelezett baráti kör árnyfotózásra adta a fejét. A kép kompozíciójának megálmodása során szerettem volna visszaadni a kép címét is adó jelmondatot. Büszke vagyok rá, hogy Kecskemét város szülöttje vagyok, hogy itt nőtem fel és ez hatással van a városról készült fotóimra is.