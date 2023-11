Holtág

2023.11.03. Szabó Gabriella

National Geographic Magyarország

Tiszaroff és Tiszabő között található a Tisza egyik holtága. Állóvíz, kedvelt horgász célpont. Góitói-Holt-Tisza néven is ismert. Az árvízvédelmi gát és a Tisza folyó között helyezkedik el, így a folyón levonuló nagyobb árvizek esetén ezt a területet is elönti a Tisza vize. Számos állat és növény élőhelye, többek között jégmadarat, szürke gémet is meg lehet itt figyelni, valamint a vízen láthatjuk a védett (s ehető) növényt, a sulymot is.