Gyönyörű sarki fény

Sarki fény a kilátó felett

Nagyjából háromnegyed hatkor láttam az első jelzéseket és képeket, hogy sarki fény látható és várhatóan erősödni fog. Ez az erősödés egyébként az Időkép.hu prédikálószéki kameráján már-már látszódott is ahogy ránéztem. Gyors rendszerösszerakás után a hátsó kertben tettem próbát, hátha látszik Dabasról is. Ha sokáig néztem az eget akkor igen, kicsit vöröses volt az északi horizont, de a kamera egyértelműen mutatta már az akkor még halvány vörös fényt. Apával a megerősítő felvétel után a Dabas fényszennyezéséből kívüleső Szent Jakab sétányra indultunk, ahol az autóból kiszállva még soha nem látott látvány tárult elénk. Egyszerűen hűha, azta! Leírhatatlan látvány volt, főleg úgy, hogy még életemben nem láttam még sarki fényt, de ahogy a különböző csoportokban olvastam, az elmúlt 20 évben nem volt az hasonlóan erős sarki fényjelenség az országban. Éppen a maximumra értünk ki az általam kigondolt helyre, így a kép a Dabasról látható maximumot mutatja. Ezt követően még látszódott egy darabig, de fokozatosan halványult. Mindenképp egy maradandó élmény marad az ég fényes vöröslésének látványa, de az hogy a mozgását is lehetett látni az valami elképesztő. Kicsit a képről: A kép bal oldalán a sarki fény mögött a Nagy Medve csillagkép található, jobbra haladva a kép közepére komponálva pedig a sétányon található kilátó. A fák fölött, ahol a legfényesebb volt a sarki fény a Szekeres csillagkép található, tőle jobbra már a sarki fény végénél pedig a Perzeusz csillagkép és a Fiastyúk nyílthalmaz. Összességében pedig az előtér elmosást a gyorsan ereszkedő köd segítette. A végerdemény egy 5 képből készült panorámafotó.